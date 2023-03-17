Выпущен коврик для мыши из закалённого стекла

По словам производителя, стекло обладает идеальной гладкостью и оптимизировано для работы с оптическими датчиками. Кроме того, стекло легко чистить от пыли и грязи. На задней стороне коврика есть резиновая подложка для предотвращения скольжения по поверхности стола.

Размеры Razer Atlas составляют 450×400 мм при толщине 5 мм. Коврик доступен в чёрном и белом цветах. Цена новинки — 99,99 евро (примерно 8000 рублей). Купить можно на официальном сайте компании или в магазинах-партнёрах.