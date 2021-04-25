Выпущен майнер, равный по мощности 32 видеокартам RTX 3080

Antminer E9 предлагает хешрейт на уровне 3 гигахешей в секунду (GH/s). Компания Bimain говорит, что майнер скоро появится на прилавках, но точную дату запуска, как и цену, не сообщила. Скорее всего, стоимость «шахты» окажется высокой, но всё ещё ниже, чем стоимость 32 видеокарт сразу.

Например, ASIC под названием Linzhi Phoenix Miner, предлагающий 2,6 GH/s, стоит от $13 300. Вероятно, Antminer E9 будет не дешевле.

Специальный майнер также является более энергоэффективным решением, чем 32 видеокарты RTX 3080. Они потребуют 7500 Ватт, а E9 — 2556 Ватт.