Компьютеры
Сегодня в 16:17
Выпущен майнер, равный по мощности 32 видеокартам RTX 3080
Но он энергоэффективнее и дешевле
Bitmain представила новый майнер (ASIC) под названием Antminer E9. Он может добывать криптовалюту с той же производительностью, что 32 видеокарты RTX 3080.
Antminer E9 предлагает хешрейт на уровне 3 гигахешей в секунду (GH/s). Компания Bimain говорит, что майнер скоро появится на прилавках, но точную дату запуска, как и цену, не сообщила. Скорее всего, стоимость «шахты» окажется высокой, но всё ещё ниже, чем стоимость 32 видеокарт сразу.
Например, ASIC под названием Linzhi Phoenix Miner, предлагающий 2,6 GH/s, стоит от $13 300. Вероятно, Antminer E9 будет не дешевле.
Специальный майнер также является более энергоэффективным решением, чем 32 видеокарты RTX 3080. Они потребуют 7500 Ватт, а E9 — 2556 Ватт.