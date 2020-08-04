Компьютеры
Сегодня 18:00
Выпущен мини-компьютер размером с ладонь
В теории, его можно носить как брелок для ключей
В сети появилась информация о том, что силами китайской компании XCY был выпущен мини-компьютер под названием N4100 размером с ладонь.
Для более лучшего понимания, стоить обозначить габариты устройства - они составляют 63 х 61 х 41 мм при общем весе компьютера в 122 грамма. Работает XCY N4100 на базе 4-ядерного процессора Intel Celeron N4100, при этом оперативной памяти в нем 8 ГБ, а внутренняя представлена SSD-накопителем на 128 ГБ.
По заявлениям компании-разработчика, устройство идеально подойдет для офисных задач, веб-серфинга, а также использования потоковых аудио и видеосервисов. В этом компьютеру помогают встроенный адаптер Wi-Fi пятого поколения и Bluetooth 4.2. Также в N4100 имеется порт USB Type-C, два порта USB Type-A, выход HDMI 2.0, слот microSD и разъем 3,5 мм. Цена девайса также радует - купить устройство можно всего лишь за 180 долларов.