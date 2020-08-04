Выпущен мини-компьютер размером с ладонь

По заявлениям компании-разработчика, устройство идеально подойдет для офисных задач, веб-серфинга, а также использования потоковых аудио и видеосервисов. В этом компьютеру помогают встроенный адаптер Wi-Fi пятого поколения и Bluetooth 4.2. Также в N4100 имеется порт USB Type-C, два порта USB Type-A, выход HDMI 2.0, слот microSD и разъем 3,5 мм. Цена девайса также радует - купить устройство можно всего лишь за 180 долларов.