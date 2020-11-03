Выпущен мощный компьютер размером с кубик Рубика

Корпус ПК выполнен из металла. Его габариты составляют 62x62x42 мм. Устройство весит 145 граммов — даже меньше, чем некоторые смартфоны.

В основе ПК лежит четырёхядерный процессор Intel J4125, работающий на turbo-частоте 2,7 ГГц. Имеется также встроенная графика Intel UHD600 и 8 ГБ оперативной памяти. В качестве хранилища используется SSD на 256 ГБ. ПК имеет эффективную конструкцию по отводу тепла.