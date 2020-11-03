Компьютеры
Сегодня 17:19
Выпущен мощный компьютер размером с кубик Рубика
Весит меньше некоторых смартфонов
На площадке для совместного финансирования Xiaomi Youpin появился мощный компьютер размером с кубик Рубика — Ningmei Rubik’s Cube Mini Computer Host. Такое устройство удобно брать с собой в командировку.
Корпус ПК выполнен из металла. Его габариты составляют 62x62x42 мм. Устройство весит 145 граммов — даже меньше, чем некоторые смартфоны.
В основе ПК лежит четырёхядерный процессор Intel J4125, работающий на turbo-частоте 2,7 ГГц. Имеется также встроенная графика Intel UHD600 и 8 ГБ оперативной памяти. В качестве хранилища используется SSD на 256 ГБ. ПК имеет эффективную конструкцию по отводу тепла.
Ningmei Rubik’s Cube Mini Computer Host получил порт HDMI для подключения монитора и проекторов. Поддерживаются экраны разрешением 4K. Имеются также порты USB-C, USB 3.0, слот для карт TF и разъём для наушников. ПК поддерживает подключение по Bluetooth и Wi-Fi.
Цены на Ningmei Rubik’s Cube Mini Computer Host начинаются со $149.