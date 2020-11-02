Выпущен настольный компьютер внутри клавиатуры дешевле 6 тысяч рублей

Столько стоит сам компьютер. Комплект с мышью, блоком питания, microSD, кабелем HDMI и инструкцией обойдётся в $100.

«Сердцем» Raspberry Pi 400 стал процессор с ядрами ARM Cortex-A72, работающими на частоте 1,8 ГГц. У компьютера есть оперативная память объёмом 4 ГБ, порт Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi стандарта 802.11ac. Есть порты micro-HDMI, USB 3.0 и USB 2.0. Компьютер питается через USB-C.

Если подключить Raspberry Pi 400 к монитору, то можно получить простенький компьютер. Пока компьютер доступен с шестью раскладками клавиатуры: британской, американской, немецкой, французской, итальянской и испанской.