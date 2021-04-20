Выпущен первый в мире монитор с экраном, как у электронных книг

Новый монитор Paperlike 253 от Dasung Technology имеет металлический корпус, чёрно-белый E Ink дисплей диагональю 25,3 дюйма, видеовходы HDMI и DisplayPort. Производитель утверждает, что время отклика у монитора такое же, как у моделей с обычными экранами. То есть можно нормально смотреть видео и даже играть в игры. Разрешение экрана составляет 3200 х 1800 пикселей.

Ещё у монитора есть порты USB-C и концентратор USB-A на три разъёма. Пока монитор Paperlike 253 продаётся по предварительному заказу в Китае.