Выпущен самый быстрый SSD для домашних компьютеров

Скорость чтения топовой версии твердотельного накопителя достигает 7000 МБ/с, а скорость записи — 5000 МБ/с. Пожалуй, Samsung 980 Pro можно назвать самым шустрым потребительским SSD формата M.2. Он превосходит даже SSD PlayStation 5. Производительность новинки достигает 1 млн IOPS на операциях чтения/записи (4 КБ QD32). SSD использует память типа V-NAND 3-bit MLC и 1 ГБ памяти DDR4, выполняющей роль кэша. Накопитель выдерживает 600 циклов полной перезаписи. Samsung даёт гарантию пять лет.

Младшие модели 980 Pro получили чуть более низкие скорости чтения и записи. Сколько будут стоить новинки и когда поступят в продажу в России, пока неясно.