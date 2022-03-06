Выпущена первая универсальная матплата для современных компьютеров

Это модель Micro-ATX на базе чипсета H610. Всего у неё имеется два слота DIMM, один из которых поддерживает до 32 ГБ стандарта DDR4-3200, а другой стандарт DDR-4800. Однако предполагается, что материнская плата может одновременно поддерживать только один тип.

Материнская плата H610M+ поддерживает процессоры Intel Core Alder Lake-S 12-го поколения. Она оснащена одним слотом PCIe 5.0 x16 и интерфейсами PCIe x1. Кроме того, она предлагает два слота M.2 для сетевой карты Wi-Fi и хранилища. Также есть три интерфейса SATA 3.0.

Плата должна хорошо подходить для процессоров начального уровня 12-го поколения Core со встроенными графическими процессорами, поскольку она также предлагает выходы HDMI и VGA. Стоимость модели пока неизвестна.