​​Выпущена самая лёгкая компьютерная мышь в мире

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Выпущена самая лёгкая компьютерная мышь в миреОна сделана из углеродного волокна
Немецкая компания Zaunkoenig выпустила самую лёгкую в мире мышь под названием M2K. Она весит всего... 23 грамма. При этом она сама по себе хороша.
Обзорщики называют M2K чудом инженерной мысли. Длина мыши составляет всего 79 мм. Она настолько мала, что её приходится брать кончиками пальцев. Впрочем, то, что мышь маленькая, не значит, что в ней нет мощного оборудования. В кнопках используются японские переключатели Omron D2F01F.
M2K также обеспечивает самую высокую частоту опроса среди современных игровых мышей — колоссальные 8000 Гц благодаря сенсору PixArt 3360. Конечно, такое устройство стоит больших денег — 300 евро. Это одна из самых дорогих мышей на рынке, и не каждому может подойти.