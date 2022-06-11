​​Выпущена самая лёгкая компьютерная мышь в мире

Обзорщики называют M2K чудом инженерной мысли. Длина мыши составляет всего 79 мм. Она настолько мала, что её приходится брать кончиками пальцев. Впрочем, то, что мышь маленькая, не значит, что в ней нет мощного оборудования. В кнопках используются японские переключатели Omron D2F01F.

M2K также обеспечивает самую высокую частоту опроса среди современных игровых мышей — колоссальные 8000 Гц благодаря сенсору PixArt 3360. Конечно, такое устройство стоит больших денег — 300 евро. Это одна из самых дорогих мышей на рынке, и не каждому может подойти.