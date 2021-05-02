Компьютеры
Сегодня в 13:52
Выпущена специальная версия видеокарты RTX 3080 по игре Overwatch
Выпущена самой NVIDIA
Китайское подразделение NVIDIA GeForce создало кастомную версию GeForce RTX 3080 Founders Edition в стиле игры Overwatch.
Специальную версию видеокарты покрасили в золотой цвет. Также на ней изображён один из персонажей Overwatch (Трейсер) и есть лого игры.
Это не первая видеокарты Founders Edition, кастомизированная самой NVIDIA. Несколько месяцев назад компания выпустила особую версию RTX 3080 в стиле Cyberpunk 2077. Обе карты были разработаны моддерами из программы GeForce Garage.
Напомним, у видеокарты RTX 3080 насчитывается 8704 ядер NVIDIA CUDA, тактовая частота с ускорением составляет 1,71 ГГц, объём видеопамяти GDDR6X — 10 ГБ. Полоса пропускания шины памяти здесь 320-битная. Установлены ядра для трассировки лучей второго поколения.