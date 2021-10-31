Выпущены подушки в виде компьютеров

Компьютеры
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Выпущены подушки в виде компьютеровДля настоящих фанатов
Компания Throwboy выпустила на Kickstarter коллекцию подушек в форме классических компьютеров Mac.
Коллекция называется The Iconic Pillow Collection 2. В неё входят подушки в форме моделей Apple Lisa, iBook и Power Mac. Правда, сам производитель не указывает конкретные названия компьютеров для подушек. Вместо этого вдохновлённая Apple Lisa модель именуется 1983 и т.д.
Подушки воссозданы с высокой точностью: на них даже вышиты порты. На краудфандинговой площадке Kickstarter просят внести за них от $39 — за эти деньги можно получить одну подушку. Доставка товара намечена на май 2022 года. На проект уже собрали больше чем требуется: $25 тысяч вместо первоначальных $10 тысяч.
Источник: Kickstarter