Выпущены подушки в виде компьютеров

Подушки воссозданы с высокой точностью: на них даже вышиты порты. На краудфандинговой площадке Kickstarter просят внести за них от $39 — за эти деньги можно получить одну подушку. Доставка товара намечена на май 2022 года. На проект уже собрали больше чем требуется: $25 тысяч вместо первоначальных $10 тысяч.