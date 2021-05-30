Выпущены специальные SSD для майнинга

Основное преимущество накопителей PlotRipper — большой ресурс. Это важно при майнинге. СМИ пишут, что в основе новых SSD лежит связка контроллера Phison E18 с интерфейсом PCI-E 4.0 x4 и NAND от Micron Technology.

Чтобы повысить выносливость накопителей, создатели распаяли чипы памяти общей ёмкостью больше доступного пользователям объёма. Это значит, что модели PlotRipper и PlotRipper Pro на 2 ТБ содержат микросхем NAND на 4 и 8 ТБ соответственно.

Производитель утверждает, что SSD PlotRipper на 2 ТБ выдержит запись 10 петабайт информации или 5000 полных перезаписей. У PlotRipper Pro таким же объёмом данный показатель составляет 27 000 перезаписей.

Сколько будут стоить новые SSD, пока неизвестно.