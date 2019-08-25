Выпуск новой флагманской видеокарты NVIDIA отменился

Слухи подогрел тот факт, что в приложении AIDA64 обнаружилось упоминание некой модели GeForce RTX T10-8 на мощном графическом процессоре GPU TU102. Многие предположили, что эта видеокарта и получит название GeForce RTX 2080 Ti Super.

Но реальность оказалась прозаичнее. Под обозначением GeForce RTX T10-8 скрывалась непользовательская версия Tesla с поддержкой трассировки лучей для использования в серверах GeForce Now.

Напомним, GeForce Now — стриминговый игровой сервис от NVIDIA, который может быть официально запущен ещё до конца этого года.

Когда компания выпустит самую мощную игровую карту, и выпустит ли, остаётся неизвестным.