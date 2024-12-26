Вырезанную из цельного алюминия клавиатуру оценили в 160 000 рублей ($ 1600)

Icebreaker имеет «65-процентную» раскладку и оснащена такими функциями, как настраиваемый круглый переключатель, силиконовые демпферы для снижения шума и аккумулятор емкостью 4000 мАч, которого хватает на три месяца работы.

Основатель компании Денис Агарков говорит, что дизайн был вдохновлен нью-йоркским зданием Flatiron Building и призван выделиться на рынке.