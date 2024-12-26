Опубликовано 26 декабря 2024, 06:001 мин.
Вырезанную из цельного алюминия клавиатуру оценили в 160 000 рублей ($ 1600)Эта алюминиевая клавиатура стоит 1600 долларов — больше, чем MacBook Pro
Serene Industries представила Icebreaker — механическую клавиатуру, которая одновременно является и дизайнерским чудом. Изготовленная из единого блока алюминия, обработанного на станке ЧПУ, Icebreaker имеет смелый клиновидный дизайн и алюминиевые клавиши с RGB-подсветкой.
Стоимость проводной версии клавиатуры составляет 1500 долларов, а версия с Bluetooth и проводным подключением и магнитными датчиками с эффектом Холла — 1600 долларов. Предварительные заказы открыты до 28 января, но дата поставки пока не объявлена.
Icebreaker имеет «65-процентную» раскладку и оснащена такими функциями, как настраиваемый круглый переключатель, силиконовые демпферы для снижения шума и аккумулятор емкостью 4000 мАч, которого хватает на три месяца работы.
Основатель компании Денис Агарков говорит, что дизайн был вдохновлен нью-йоркским зданием Flatiron Building и призван выделиться на рынке.