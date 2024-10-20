Вышедший в 2002 году iMac G4 превратили в стильный и удобный внешний дисплей

Опубликовано 20 октября 2024, 20:231 мин.
Вышедший в 2002 году iMac G4 превратили в стильный и удобный внешний дисплейС помощью DockLite G4
Культовый iMac G4, снятый с производства Apple два десятилетия назад, получил современное обновление благодаря материнской плате DockLite G4, позволяющей использовать его в качестве стильного внешнего дисплея.
DockLite G4 — это сменная материнская плата, разработанная Juicy Crumb Systems. Она заменила плату оригинального iMac G4 и добавила современные возможности подключения, включая порт HDMI, три порта USB-A, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъемы.
Хотя это лишает iMac оптического привода и возможности работы в качестве автономного компьютера, оно позволяет использовать iMac G4 в качестве внешнего монитора для современных устройств, таких как MacBook или другие компьютеры с выходом HDMI 1, 2.
Генеральный директор Juicy Crumb подчеркивает малый объем продукта и тщательное тестирование, оправдывая его цену в $ 250.