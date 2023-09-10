Вышел одноплатный 6-сантиметровый ПК Orange Pi Zero 2W с 4 ГБ ОЗУ

Orange Pi Zero 2W оснащен портом mini HDMI, двумя портами USB-C, модулем WiFi 5 и Bluetooth 5.0, поддержкой карт памяти microSD и 16-Мбайт SPI-флэш. Кроме того, на корпусе имеется 40-контактный разъем Raspberry Pi GPIO и 24-контактный разъем для плат расширения, аналогичный расположению разъема камеры на Pi Zero 2W.

Плата поддерживает Android 12 TV, Debian 11, Debian 12, Ubuntu 22.04, Ubuntu 20.04 и Orange Pi OS (Arch).

Стоимость Pi Zero 2W начинается от 12,9 долларов за 1 ГБ ОЗУ и до 23,9 долларов за 4 ГБ.