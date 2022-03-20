Вышел первый дистрибутив Linux с поддержкой процессоров Apple

Поскольку это альфа-релиз, нужно иметь в виду, что могут присутствовать ошибки и отсутствовать важные функции. Однако разработчики обещают, что теперь «всё будет двигаться ещё быстрее».

Asahi — это японское слово, которое означает «утреннее солнце». «Мы очень рады наконец сделать этот шаг и начать предоставлять Linux на Apple Silicon всем», — написала команда разработчиков в своём блоге. Важно отметить, что для установки Asahi Linux на ваш Mac не требуется устройство с джейлбрейком. Альфа-релиз, тем не менее, предназначен в первую очередь «для разработчиков и опытных пользователей».

Для Asahi Linux вам потребуется компьютер M1, M1 Pro или M1 Max (за исключением Mac Studio) с MacOS 12.3 или более поздней версии и не менее 53 ГБ свободного места.