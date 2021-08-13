Вышла вторая тестовая версия Windows 11 с обновлёнными фирменными приложениями

Windows 11 KB5005190 также получила улучшения для приложения «Чат» на базе сервиса Microsoft Teams. На панели задач есть соответствующая иконка, нажав на которую можно открыть окно чата. Новой обновление принесло этой функции групповые и частные аудио- и видеозвонки.

Что касается других приложений, то в сборке можно найти Snipping Tool — это замена одноимённой старой программы и функции Snip & Sketch. Также обновились «Почта», «Календарь» и «Калькулятор». Теперь они соответствуют внешнему виду операционной системы Windows 11. В основном бросаются в глаза закруглённые углы.