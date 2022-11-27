Высокую стоимость видеокарт связали с доминированием NVIDIA

Сообщается, что NVIDIA с большим отрывом захватила 88% рынка по сравнению с 8% у AMD. Intel занимает оставшиеся 4%. Аналитики считают, что такое положение вещей — плохо. Во втором квартале 2022 года доля NVIDIA составляла 80%. То есть показатели компании растут. Благодаря этому она может диктовать свои условия, ведь, по сути, конкуренции нет. А это отражается на цене видеокарт.

Общая картина же мрачная: продажи дискретных графических процессоров в третьем квартале упали до 14 млн единиц — для сравнения, в том же квартале 2021 года было продано 24 млн видеокарт.