Western Digital анонсировала жёсткие диски с защитой от «квантового» взлома

Western Digital анонсировала жёсткие диски с защитой от «квантового» взломаТ.н. «Постквантовая криптография»
Сегодня взломать можно не всё. Поэтому злоумышленники перешли на тактику ожидания. Они могут перехватывать зашифрованные данные и копить их. А в будущем, когда появятся мощные квантовые компьютеры, они смогут взломать старые алгоритмы шифрования и прочитать всё.
Поэтому-то новые диски WD Ultrastar DC HC6100 UltraSMR используют алгоритм ML-DSA-87, одобренный американским институтом стандартов NIST. Защита встроена на уровне прошивки и системы доверия к устройству, а не только для хранящихся файлов.
Другие особенности:
-
Одновременное использование двух методов шифрования (нового и привычного RSA-3072).
-
Возможность работать с уже существующей IT-инфраструктурой.
Точный объём дисков пока не раскрыт. Но ранее WD тестировала 40 ТБ накопители с похожей технологией.