Western Digital анонсировала жёсткие диски с защитой от «квантового» взлома

Сегодня взломать можно не всё. Поэтому злоумышленники перешли на тактику ожидания. Они могут перехватывать зашифрованные данные и копить их. А в будущем, когда появятся мощные квантовые компьютеры, они смогут взломать старые алгоритмы шифрования и прочитать всё.

Поэтому-то новые диски WD Ultrastar DC HC6100 UltraSMR используют алгоритм ML-DSA-87, одобренный американским институтом стандартов NIST. Защита встроена на уровне прошивки и системы доверия к устройству, а не только для хранящихся файлов.

Другие особенности:

Одновременное использование двух методов шифрования (нового и привычного RSA-3072).

Возможность работать с уже существующей IT-инфраструктурой.

Точный объём дисков пока не раскрыт. Но ранее WD тестировала 40 ТБ накопители с похожей технологией.