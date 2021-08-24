Western Digital без лишнего шума замедлила свои SSD

Журналисты заметили, что SSD WD Blue SN550 с поддержкой интерфейса NMVe стали демонстрировать меньшую скорость записи при заполненном SLC-кэше. Предполагается, что производитель стал использовать более дешёвые компоненты в накопителях. При этом Western Digital не пишет ни о каких изменениях в документации к продуктам.

СМИ считают, что компания поступила так из-за глобального дефицита полупроводников: ей просто не хватает старых проверенных компонентов. В целом, журналисты согласны с тем, что трагедии в этом нет. Но проблема Western Digital в том, что компания не стала сообщать потребителям важную информацию. Скорее всего, в накопителях заменили флеш-память.