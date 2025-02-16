Western Digital и SanDisk разделятся на отдельные компании спустя почти 10 лет

WD разделит свой бизнес на две части: одна будет специализироваться на жестких дисках (HDD), а другая - на флэш-памяти. SanDisk будет заниматься флэш-памятью, включая SSF WD Black и другие бренды. Компании будут иметь разное руководство: нынешний генеральный директор WD Дэвид Гекелер возглавит SanDisk, а Ирвинг Тан, занимающий в настоящее время пост исполнительного вице-президента WD, станет генеральным директором подразделения жестких дисков.

SanDisk уже переходит на другой уровень: в рамках подготовки к выделению компании был разработан новый логотип и брендинг. В последнее время компания подвергалась критике за продажу бракованных портативных SSD-накопителей без устранения известных проблем, что подпортило ее репутацию среди фотографов и кинематографистов.