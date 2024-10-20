Western Digital обязали выплатить $315 млн за нарушение патента

Иск был подан SPEX Technologies в 2016 году, обвиняя Western Digital в незаконном использовании технологии шифрования в ряде продуктов. Патенты US6088802A и US6003135A, срок действия которых истек в 2017 году, позволяют безопасную передачу данных между периферийными устройствами и хост-компьютерами. Несмотря на истечение патентов, иск был подан до этой даты, что и привело к судебному разбирательству.

Western Digital категорически не согласна с обвинениями и планирует обжаловать решение суда.

Это не первый случай нарушения патентов: в июле компания получила еще один штраф на $ 262 млн за нарушение патентов, связанных с увеличением емкости жестких дисков.