Western Digital обязали выплатить $315 млн за нарушение патента

Опубликовано 20 октября 2024, 16:361 мин.
Western Digital обязали выплатить $315 млн за нарушение патентаТехнологии шифрования
Western Digital получила штраф в размере $315,7 млн после решения калифорнийского суда о нарушении патента на технологию шифрования данных, принадлежащего SPEX Technologies. Патент, изначально разработанный компанией Spyrus, связан с технологиями шифрования, использовавшимися в устройствах с PCMCIA и Compact Flash, популярных в 1990-х годах.
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Иск был подан SPEX Technologies в 2016 году, обвиняя Western Digital в незаконном использовании технологии шифрования в ряде продуктов. Патенты US6088802A и US6003135A, срок действия которых истек в 2017 году, позволяют безопасную передачу данных между периферийными устройствами и хост-компьютерами. Несмотря на истечение патентов, иск был подан до этой даты, что и привело к судебному разбирательству.
Western Digital категорически не согласна с обвинениями и планирует обжаловать решение суда.
Это не первый случай нарушения патентов: в июле компания получила еще один штраф на $ 262 млн за нарушение патентов, связанных с увеличением емкости жестких дисков.