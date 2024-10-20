Компьютеры
Опубликовано 20 октября 2024, 16:36
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Western Digital обязали выплатить $315 млн за нарушение патента

Технологии шифрования
Western Digital получила штраф в размере $315,7 млн после решения калифорнийского суда о нарушении патента на технологию шифрования данных, принадлежащего SPEX Technologies. Патент, изначально разработанный компанией Spyrus, связан с технологиями шифрования, использовавшимися в устройствах с PCMCIA и Compact Flash, популярных в 1990-х годах.
Western Digital обязали выплатить $315 млн за нарушение патента

© Western Digital

Иск был подан SPEX Technologies в 2016 году, обвиняя Western Digital в незаконном использовании технологии шифрования в ряде продуктов. Патенты US6088802A и US6003135A, срок действия которых истек в 2017 году, позволяют безопасную передачу данных между периферийными устройствами и хост-компьютерами. Несмотря на истечение патентов, иск был подан до этой даты, что и привело к судебному разбирательству.

Western Digital категорически не согласна с обвинениями и планирует обжаловать решение суда.

Это не первый случай нарушения патентов: в июле компания получила еще один штраф на $ 262 млн за нарушение патентов, связанных с увеличением емкости жестких дисков.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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