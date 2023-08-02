Western Digital создала 28 ТБ-жесткие диски, а Seagate хочет больше

Western Digital создала 28 ТБ-жесткие диски, а Seagate хочет большеКогда они поступят на рынок
Western Digital готовится к выпуску жестких дисков емкостью 28 ТБ, спустя год после представления своей первой модели емкостью 26 Тб. А конкурирующая Seagate уже достигла успехов в развитии технологии HAMR и планирует выпустить первые диски емкостью 32 ТБ раньше 2025 года. В лабораториях компании даже проводятся испытания дисков объемом до 50 ТБ.
В дисках Western Digital большой емкости используются технологии ePMR и SMR, позволяющие уместить на одном диске огромное количество данных.
С помощью ePMR удается уместить до 24 ТБ, а SMR позволяет магнитным дорожкам слегка перекрывать друг друга, что увеличивает емкость до 28 ТБ. Но Western Digital не останавливается на достигнутом. Генеральный директор компании Дэвид Гекелер (David Goeckeler) сообщил, что не за горами появление еще более емких дисков, возможно, SMR-дисков объемом 30 и 32 ТБ.
Хотя диски с поддержкой HAMR также находятся в разработке, Western Digital прогнозирует, что они появятся на рынке не раньше конца 2025 года. В то же время Seagate уже достигла успехов с HAMR и планирует выпустить первые диски емкостью 32 Тбайт еще раньше (и это не учитывая, что проводятся тесты дисков объемом до 50 ТБ).