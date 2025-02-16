Western Digital выпустит рекордные HDMR-накопители объемом более 100 ТБ

HDMR сочетает в себе запись с помощью тепла и специальный носитель с битовым рисунком, который более точно упорядочивает данные. Это может значительно увеличить емкость хранения данных, потенциально позволяя жестким дискам превысить 120 ТБ. Однако эта технология сложна и дорога, поскольку требует применения передовых технологий производства, таких как наноимпринтная литография, для вырезания точных рисунков данных на дисках.

В настоящее время современные жесткие диски хранят данные на магнитных покрытиях с крошечными зернами. Но по мере увеличения плотности хранения данных эти зерна создают помехи, затрудняя чтение и запись. Чтобы преодолеть эту проблему, производители ищут более точные методы записи, такие как HDMR.

Western Digital ожидает, что эта технология станет доступна в следующем десятилетии.