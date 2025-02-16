Компьютеры
Опубликовано 16 февраля 2025, 18:00
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Western Digital выпустит рекордные HDMR-накопители объемом более 100 ТБ

Но не сейчас
Western Digital готовит к выпуску свои первые жесткие диски с термомагнитной записью (HAMR) - технологией, которая позволит к 2030 году создавать накопители емкостью 80-100 ТБ. Однако, чтобы выйти за эти рамки, компания работает над новым прорывом: тепловой точечной магнитной записью (HDMR).
Western Digital выпустит рекордные HDMR-накопители объемом более 100 ТБ

© Western Digital

HDMR сочетает в себе запись с помощью тепла и специальный носитель с битовым рисунком, который более точно упорядочивает данные. Это может значительно увеличить емкость хранения данных, потенциально позволяя жестким дискам превысить 120 ТБ. Однако эта технология сложна и дорога, поскольку требует применения передовых технологий производства, таких как наноимпринтная литография, для вырезания точных рисунков данных на дисках.

В настоящее время современные жесткие диски хранят данные на магнитных покрытиях с крошечными зернами. Но по мере увеличения плотности хранения данных эти зерна создают помехи, затрудняя чтение и запись. Чтобы преодолеть эту проблему, производители ищут более точные методы записи, такие как HDMR.

Western Digital ожидает, что эта технология станет доступна в следующем десятилетии.