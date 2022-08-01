Wi-Fi 6 роутер TP-Link с сетью 3 Гбит/c временно отдают за 2800 рублей

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Максимальная скорость Wi-Fi у этого роутера на частоте 5 ГГц составляет 2402 Мбит/с. Также он работает на частоте 2,4 ГГц на скорости 574 Мбит/с.