Windows 10 без магазинных приложений и обновлений безопасности назвали несовместимой с новыми играми

Windows 10 LTSB и LTSC — это версии Windows 10 Enterprise без магазинных приложений, Microsoft Edge и других компонентов, то есть, по сути, урезанные системы.

Как пишет Overclockers, главным ограничителем для запуска новых игр стала версия Windows 10. В основном, актуальными считаются сборки 1903 или Windows 10 May 2019 Update. Автор материала перечислил некоторые игры, в требованиях к которым указана версия системы. Например, для авиасимулятора Microsoft Flight Simulator требуется Windows 10 версии 18362.0 (1903). А для автосимулятора Forza Horizon 4 — Windows 10 версии 15063.0.

В целом, список получился немалый. Посмотреть его можно по этой ссылке. Стоит отметить, что в материале представлен опыт автора. Не исключено, что игры всё же могут запускаться на старых Windows.