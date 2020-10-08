Компьютеры
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Windows 10 начнёт спрашивать, зачем пользователю компьютер
Чтобы оптимальным образом его настроить
Microsoft представила Windows 10 Insider Preview сборки 20231. В ней появилось любопытное нововведение — при запуске системы Windows 10 будет спрашивать пользователя, зачем ему компьютер. Это позволит настроить ПК так, как нужно владельцу.
В окне «Customize your device» нужно будет выбрать все планируемые варианты использования компьютера. Например, для игр, для учёбы или для бизнеса. Если пользователь разрешит Microsoft узнать, что он выбрал, то компьютер автоматически настроится под определённый сценарий использования.
Microsoft
В блоге Microsoft не указано, какие именно настройки будут применены для каждого варианта, но можно предположить, что в случае выбора «для игр», например, будет оптимизирована производительность ПК. Пока компания тестирует функцию и намерена её улучшать.