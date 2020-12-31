Windows 10 научилась показывать, какие папки занимают больше всего места

Пока инструмент доступен только в предварительных сборках Windows 10. Он показывает размер папок на диске и помогает найти, что именно «забивает» память компьютера. Используя DiskUsage, можно с первого взгляда определить, какие папки занимают много места на диске, разделе диска или в определённой директории.

Инструмент также позволяет применить фильтры по типам файлов. Можно, например, запустить команду «diskusage /minFileSize=1073741824 /h c:\windows», чтобы быстро найти папки весом более 1073741824 байт (примерно 1 ГБ) в папке «Windows».