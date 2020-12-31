Компьютеры
Сегодня 17:00
Windows 10 научилась показывать, какие папки занимают больше всего места
Но пока инструмент работает через командную строку
Компания Microsoft работает над новым инструментом командной строки под названием DiskUsage, который поможет пользователю понять, что занимает место на диске компьютера под управлением Windows 10.
Пока инструмент доступен только в предварительных сборках Windows 10. Он показывает размер папок на диске и помогает найти, что именно «забивает» память компьютера. Используя DiskUsage, можно с первого взгляда определить, какие папки занимают много места на диске, разделе диска или в определённой директории.
Инструмент также позволяет применить фильтры по типам файлов. Можно, например, запустить команду «diskusage /minFileSize=1073741824 /h c:\windows», чтобы быстро найти папки весом более 1073741824 байт (примерно 1 ГБ) в папке «Windows».