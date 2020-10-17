Windows 10 обвинили в навязчивой рекламе приложений

По словам журналиста, компьютер сначала перезагрузился без разрешения, а затем установил обновление операционки на SSD. После того, как Windows 10 загрузилась, автор увидел на своём компьютере нежелательные иконки веб-версий Word, PowerPoint, Excel и Outlook.

Журналист утверждает, что Microsoft использует меню Пуск в качестве бесплатного рекламного пространства. Именно там отобразились иконки, которые являются просто ярлыками для сайтов. Конечно, это не занимает места на компьютере, но автор всё равно возмущён тем, что видит ярлыки у себя в меню Пуск, и считает это рекламой.

К счастью, можно легко удалить эти веб-приложения вручную.