Windows 10 оказалась несовместима с некоторыми SSD марки Intel

Речь идёт о накопителях Intel Optane. С такими SSD компьютер не сможет установить обновление автоматически. А если попытаться обновиться с помощью Media Creation Tool, то при запуске накопителя появятся ошибки. Также сообщается о падении производительности ПК при таком варианте.

Пока проблему можно решить следующим образом: удалить «расширения Intel Optane закрепляющие Explorer», отключить Intel Optane, перезагрузить компьютер, активировать Intel Optane и ещё раз перезагрузить систему. Это, впрочем, не 100-процентный способ. Если не сработает, то придётся удалить обновление.