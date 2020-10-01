Windows 10 предупредит о «смерти» SSD

Пока нововведение доступно только участникам программы Windows Insider в предварительной сборке под номером 20226.

Новый инструмент позволяет Windows 10 анализировать активность использования SSD, рассчитывать срок его службы, обнаруживать различные проблемы в работе накопителя и уведомлять пользователя о необходимости создания резервной копии данных.

Это действительно полезная функция, так как любой твердотельный накопитель рано или поздно деградирует. Благодаря новому инструменту пользователи смогут вовремя заменить SSD и не потерять данные.

Сегодня также стало известно, что в некоторых сборках Windows 10 Insider Preview появилась опция архивирования редко используемых приложений.