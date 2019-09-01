Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки

В описании новой функции сказано: «Мы слышали отзывы о том, что некоторые из вас предпочли бы использовать высокоскоростное подключение к интернету, чтобы ускорить этот процесс, просто загрузив Windows». Это, правда, может оказаться удобнее предварительного создания загрузочной флешки или покупки лицензионного диска с системой. Однако есть некоторые нюансы.

При установке Windows из облака будет выводиться предупреждение о том, что все пользовательские приложения будут удалены. Кроме того, загрузить из облака нужно будет не менее 2,86 ГБ установочных файлов. Конечно, это требует бесперебойного подключения к сети.

Устанавливаться будет та же сборка и версия системы, которая стояла до этого. Пока новая функция доступна только в версии Insider Preview. В пользовательской версии она появится чуть позже.