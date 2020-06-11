Windows 10 «сломала» работу USB-портов

Баг в операционной системе приводит к сбоям в функционировании принтеров, которые подключаются к компьютеру через порт USB. Проблема касается всех актуальных версий Windows 10, в том числе последнего майского обновления.

Сообщается, что баг может проявиться при выключении питания принтера или отсоединении его от компьютера, пока тот завершает работу. При последующем включении операционной системы USB-порт, к которому был подключён принтер, окажется недоступным. Чтобы проверить доступность, нужно зайти в «Параметры» -> «Устройства» -> «Принтеры и сканеры» -> «Свойства сервера печати». Во вкладке «Порты» отображается список портов принтера на компьютере.

Microsoft пообещала исправить проблему в будущем обновлении. А пока советует соблюдать правильный порядок выключения устройств.

Напомним, что это не первая проблема в Windows 10. Последнее майское обновление, например, принесло несовместимость с некоторыми графическими драйверами.