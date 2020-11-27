Windows 10 сможет устанавливать и запускать Android-приложения

Во-первых, журналисты рассказали, что Microsoft планирует большое обновление Windows 10 осенью 2021 года. Компания представит новый пользовательский интерфейс, более современный и последовательный.

Во-вторых, в 2021 году Microsoft внедрит программу эмуляции x86 64-bit для Windows 10 на базе ARM. Это позволит таким устройствам как Surface Pro X запускать большинство устаревших приложений Windows. Таким образом компания сократит большой разрыв.

Кроме того, Microsoft хочет добавить Android-приложения в Microsoft Store на Windows 10. Это тоже может произойти в 2021 году.