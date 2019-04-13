Windows 10 стала работать медленнее после последнего обновления

О проблемах рассказали пользователи, установившие пакет обновлений по номером KB4493509. У некоторых операционная система зависла после завершения установки обновлений. У других Windows отказывалась отвечать на запросы или обрабатывала их по несколько минут. Сообщения с описанием проблем были опубликованы и на сайте поддержки Microsoft.

Сейчас компания совместно с разработчиками антивирусных программ пытается выяснить причину конфликта ПО. Avast уже предупредила, что снижение скорости в работе Windows может возникнуть после установки KB4493509 для Windows 10, а также KB4493472, KB4493448 для Windows 7. Решит проблему только удаление обновлений.