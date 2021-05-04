Windows 10 удалит поддержку Flash-видео с обновлением системы

Это случится с обновлением безопасности Patch Tuesday. В 2020 году Microsoft объяснила, что Flash Player будет удалён в несколько этапов. Сначала компания прекратила поддержку Adobe Flash Player в своих браузерах (Edge и Internet Explorer 11), затем выкатила необязательное обновление-«убийцу» Flash для системы (KB4577586).

В июле Microsoft выпустит обязательное обновление, которое избавит всех от Flash Player. Ожидается, что Windows 10 версии 21H1, известная также как майское обновление, будет первой версией ОС, которая выйдет без Adobe Flash Player.