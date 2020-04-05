Windows 10 удалось запустить на экстремально слабом компьютере

Вообще-то, для 32-битной Windows 10 требуется не менее 1 ГБ оперативной памяти (для 64-разрядных систем уже 2 ГБ). Тем не менее, пользователь Twitter под ником Nori смог запустить «операционку» на компьютере со 192 МБ, что экстремально мало для современных требований.

Энтузиаст добился цели с помощью системы виртуализации Oracle VM Virtualbox. Надо уточнить, что использовалась сборка Windows 10 под номером 1909 на процессоре ARM.

Nori начал с объёма в 512 МБ, а потом снижал показатель. После отметки в 192 МБ, когда всё ещё работало, с операционной системой начались проблемы. При снижении объёма RAM до 128 МБ появился «синий экран смерти».