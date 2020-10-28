Компьютеры
Сегодня 20:51
Windows 10 в 2021 году получит крупное обновление с новым меню «Пуск»
И другими обновлёнными элементами
Microsoft собирается радикально изменить пользовательский интерфейс меню «Пуск», Центра уведомлений и «Проводника». Крупное обновление Windows 10 придёт на компьютеры в 2021 году.
Как пишет WindowsLatest, можно ожидать улучшения в контекстных меню, «гамбургер»-меню, панели задач и др. Будет усовершенствованы анимация, дизайн, появятся новые функции. Кроме того, интерфейс продолжит получать «скругленные» углы.
Сообщается, что проект нового пользовательского интерфейса называется Sun Valley. Он станет частью релиза Windows 10 Cobalt, который выйдет в рождественский сезон 2021 года. Проект Sun Valley, кстати, возглавляет руководитель отдела разработки продукта в Microsoft Панос Панай (Panos Panay).
Отмечается, что обновлённая Windows 10 всё равно останется знакомой пользователям. Кардинальной смены подхода в дизайне не будет.