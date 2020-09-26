Windows 10 впервые обновится на следующую версию всего за несколько минут

Сообщается, что процесс установки обновления Windows 10 October 2020 Update займёт всего несколько минут. Такое произодёт, пожалуй, впервые.

Microsoft смогла снизить время установки благодаря новому принципу «пакета обновлений». Главное, чтобы у пользователя уже был установлен весенний апдейт Windows 10 May 2020 Update и имелись последующие накопительные обновления. Новые функции в октябрьском обновлении будут активироваться с помощью специальных ключей. По этой причине размер загрузки составит всего 80 МБ.

Пользователи, у которых установлены более ранние версии Windows 10, в том числе 1909, 1903 и 1809, получат стандартный апдейт размером в 3 ГБ. Такой, конечно, будет устанавливаться явно дольше нескольких минут.