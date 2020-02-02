Компьютеры
Сегодня 13:03
Windows 10 впервые установили на миллиарде устройств
Но с большим опозданием
В 2015 году Microsoft заявила, что через два года количество устройств с установленной на них операционной системой Windows 10 составит один миллиард. Однако в 2017 году этого не случилось. В сентябре 2019 года компания отчиталась о цифре в 900 млн, и только теперь, похоже, преодолён рубеж в заветный миллиард.
Об этом сообщает страница итальянского сайта Microsoft. Компания выражает миллиард благодарностей своим пользователям.
Ещё в 2015 году Microsoft объяснила, какие устройства поддерживают Windows 10, а значит будут учтены для статистики. Компания назвала и персональные компьютеры, и планшеты, наподобие Surface, и даже консоли Xbox One, и смартфоны (но это уже кануло в небытие).
Вероятно, Microsoft смогла достичь заветной отметки в немалой степени благодаря отказу от поддержки Windows 7.