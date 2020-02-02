Windows 10 впервые установили на миллиарде устройств

В 2015 году Microsoft заявила, что через два года количество устройств с установленной на них операционной системой Windows 10 составит один миллиард. Однако в 2017 году этого не случилось. В сентябре 2019 года компания отчиталась о цифре в 900 млн, и только теперь, похоже, преодолён рубеж в заветный миллиард.