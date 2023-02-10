Windows 11 без сторонних программ научится управлять RGB-подсветкой клавиатуры и других аксессуаров

Пользователь Twitter Albacore заметил, что Microsoft работает над внедрением опции в Windows 11. Параметры для управления яркостью, световыми эффектами, скоростью и цветами можно найти в интерфейсе настроек операционной системы. Есть даже функция, которая будет сопоставлять ваши аксессуары с акцентным цветом Windows.

Не исключено, что опция станет общедоступной в крупном обновлении Windows 11 в конце года.