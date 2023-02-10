Windows 11 без сторонних программ научится управлять RGB-подсветкой клавиатуры и других аксессуаров

16:58, 10 февраля 2023
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Windows 11 без сторонних программ научится управлять RGB-подсветкой клавиатуры и других аксессуаровЖдём обновление
Как стало известно, Microsoft работает над тем, чтобы обеспечить встроенную поддержку управления RGB-подсветкой игровых аксессуаров. Не нужно будет устанавливать стороннее программное обеспечение.
Фото: Unsplash
Пользователь Twitter Albacore заметил, что Microsoft работает над внедрением опции в Windows 11. Параметры для управления яркостью, световыми эффектами, скоростью и цветами можно найти в интерфейсе настроек операционной системы. Есть даже функция, которая будет сопоставлять ваши аксессуары с акцентным цветом Windows.
Не исключено, что опция станет общедоступной в крупном обновлении Windows 11 в конце года.