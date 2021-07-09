Windows 11 будет крупно обновляться раз в год

На этот раз компания рассказала о циклах обновления операционки. Microsoft обещает, что Windows 11 будет получать новую версию раз в год. Это меньше, чем было у Windows 10 — по два больших обновления в год. То есть новая операционная система будет обновляться реже, и это может оказаться благом — будет меньше ошибок, возникающих при каждом апдейте.

Предполагается, что обновления Windows 11 будут приходить каждую осень. Стоит отметить, что с выходом новой операционки Microsoft не прекратит поддержку Windows 10.

Сегодня мы также узнали, какие версии Windows 11 выйдут. Это: