Windows 11 начинает работать медленнее, если поменять один процессор AMD на другой. Даже если новый процессор мощнее

Windows 11 начинает работать медленнее, если поменять один процессор AMD на другой. Даже если новый процессор мощнееЭто заметил один из экспертов
Оказалось, что при замене одного процессора AMD на другой производительность компьютера на Windows 11 снижается - иногда даже на 20 процентов. Связано это с высокими задержками в кэш-памяти третьего уровня (L3). Эту деталь эксперт Hardware Unboxed заметил несколько раз, и происходило подобное лишь с процессорами AMD Ryzen. Особенно это оказалось заметно после замены Ryzen 5 3600 на Ryzen 9 5950X.
Решить проблему помогла лишь переустановка операционной системы Windows 11. А вот повторная установка обновления KB5006746 для операционной системы и обновление программного обеспечения для чипсета от AMD оказались бесполезными.
При этом Microsoft в начале октября предупреждала о возможном снижении производительности компьютеров после установки на них Windows 11. 21 октября вышли патчи, которые призваны были решить эту проблему с замедлением работы процессоров Ryzen, EPYC и Athlon. Для AMD патч представлял собой уже названное выше обновление для системы - KB5006746.