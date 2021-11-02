Windows 11 начинает работать медленнее, если поменять один процессор AMD на другой. Даже если новый процессор мощнее

Решить проблему помогла лишь переустановка операционной системы Windows 11. А вот повторная установка обновления KB5006746 для операционной системы и обновление программного обеспечения для чипсета от AMD оказались бесполезными.

При этом Microsoft в начале октября предупреждала о возможном снижении производительности компьютеров после установки на них Windows 11. 21 октября вышли патчи, которые призваны были решить эту проблему с замедлением работы процессоров Ryzen, EPYC и Athlon. Для AMD патч представлял собой уже названное выше обновление для системы - KB5006746.