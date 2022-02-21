Windows 11 не будет подключаться к старым Wi-Fi роутерам

Уточняется, что Windows 11 перестанет поддерживать устаревшие маршрутизаторы, способные обеспечить защиту сетей только через протоколы шифрования TKIP и WEP.

Пока это касается только бета-версий. Уже вышла предварительная сборка с номером 22557. В ней также реализовано требование по регистрации учётной записи на портале Microsoft при установке системы на чистый накопитель. Пока помогает просто не устанавливать обновление до версии 22557. Кроме того, пока действует поддержка Windows 10, и эта система поддерживает устаревшие роутеры. Но не исключено, что и для неё выкатят соответствующие обновления.