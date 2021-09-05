Windows 11 не будет запускать некоторые игры на старых компьютерах

После выпуска изданий Windows 11 Build 22000.176 и Build 22449 некоторые пользователи сообщили, что не могут играть в Valorant от Riot Games. Как выяснилось, Valorant не будет запускаться на неподдерживаемых ПК Windows 11 без модуля TPM 2.0 и Secure Boot.

Riot Games недавно обновила свою античит-систему Vanguard для обеспечения соблюдения TPM 2.0 и Secure Boot на Windows 11. Что интересно, Valorant продолжит работать на старых компьютерах с Windows 10.

Стоит отметить, что модуль TPM является требованием для Windows 10 по крайней мере с 2016 года, поэтому вполне вероятно, что ваш компьютер уже поставляется с ним, и его просто нужно включить в меню BIOS.

Также надо понимать, что не только в Valorant используется античит-система. Это, например, и Fortnite.