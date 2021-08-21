Windows 11 не даст пользователю отвлекаться от работы

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Windows 11 не даст пользователю отвлекаться от работыХорошее нововведение для тех, кто не может сконцентрироваться
Горячо ожидаемая Windows 11 получит новую функцию под названием Focus Sessions, которая поможет пользователю спастись от прокрастинации. По сути, система не даст человеку отвлекаться на посторонние вещи и позволит делать свою работу.
Опция Focus Sessions является частью системным часов (Clock). Идея проста: нужно установить таймер, выбрать задачи из списка Microsoft To Do, любимую музыку и начать работать. Пользователь может делать перерывы и устроить рабочий процесс циклично.
По умолчанию таймер установлен на 30 минуты работы. Пользователь может установить пятиминутные перерывы, чтобы проверять почту или делать что-то ещё. В целом, временные промежутки можно настраивать и выбирать те, что лучше подойдут. Можно также включить сигнал будильника, который будет звенеть, когда период работы или перерыва закончится.
Напомним, Windows 11 должна выйти в октябре 2021 года.