Windows 11 не оставит в покое владельцев старых компьютеров: появился новый вотермарк на рабочем столе

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Windows 11 не оставит в покое владельцев старых компьютеров: появился новый вотермарк на рабочем столеПользователям нелицензионной ОС не привыкать
Microsoft решила стать более назойливой для владельцев компьютеров, которые официально не поддерживают Windows 11. В обоях для рабочего стола появился новый вотермарк.
Предупреждение также видно на главной странице настроек. Microsoft тестировала эти изменения в прошлом месяце, но теперь они внедряются в финальную сборку для всех пользователей Windows 11, которая выйдет в ближайшие дни. Хотя Microsoft не упоминает о добавлении водяного знака в свой список «улучшений» для этого обновления, тестировщики заметили, что он включён.
Если Windows 11 установлена на неподдерживаемом оборудовании, новый водяной знак на рабочем столе будет указывать «Системные требования не выполнены. Перейдите в настройки, чтобы узнать больше». Он похож на полупрозрачный вотермарк, который появляется в Windows, если вы не активировали ОС.