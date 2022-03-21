Компьютеры
Сегодня в 15:41
1 мин.

Windows 11 не оставит в покое владельцев старых компьютеров: появился новый вотермарк на рабочем столе

Пользователям нелицензионной ОС не привыкать
Microsoft решила стать более назойливой для владельцев компьютеров, которые официально не поддерживают Windows 11. В обоях для рабочего стола появился новый вотермарк.
Windows 11 не оставит в покое владельцев старых компьютеров: появился новый вотермарк на рабочем столе

Предупреждение также видно на главной странице настроек. Microsoft тестировала эти изменения в прошлом месяце, но теперь они внедряются в финальную сборку для всех пользователей Windows 11, которая выйдет в ближайшие дни. Хотя Microsoft не упоминает о добавлении водяного знака в свой список «улучшений» для этого обновления, тестировщики заметили, что он включён.

Windows 11 не оставит в покое владельцев старых компьютеров: появился новый вотермарк на рабочем столе

Если Windows 11 установлена на неподдерживаемом оборудовании, новый водяной знак на рабочем столе будет указывать «Системные требования не выполнены. Перейдите в настройки, чтобы узнать больше». Он похож на полупрозрачный вотермарк, который появляется в Windows, если вы не активировали ОС.

Источник:The Verge
Тег:
#Windows 11
Новости партнеров
Новости партнеров