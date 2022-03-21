Windows 11 не оставит в покое владельцев старых компьютеров: появился новый вотермарк на рабочем столе

Предупреждение также видно на главной странице настроек. Microsoft тестировала эти изменения в прошлом месяце, но теперь они внедряются в финальную сборку для всех пользователей Windows 11, которая выйдет в ближайшие дни. Хотя Microsoft не упоминает о добавлении водяного знака в свой список «улучшений» для этого обновления, тестировщики заметили, что он включён.