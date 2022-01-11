Windows 11 не совместима со старыми процессорами, но способна работать с дискетами

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Windows 11 не совместима со старыми процессорами, но способна работать с дискетамиИ это странно
Новая Windows 11 оказалась требовательной операционной системы. Не всякий процессор совместим с нею, в частности модели Intel Core старше седьмого поколения. Однако более архаичные технологии Windows 11, внезапно, поддерживает.
Пользователь Reddit рассказал, что в Windows 11 реализована поддержка дисководов для 5,25-дюймовых дискет.
Первые флоппи-диски, изобретённые IBM, были 8-дюймовыми. В 1976 году появились 5,25-дюймовые дискеты. Реддитор показал, как вставляет такой диск в дисковод и получает доступ к фото, которые на нём хранятся. Мало того, что File Explorer из Windows 11 может распознать диск, он ещё и довольно быстро получает доступ к данным. Может ли кому-то пригодиться такое? Пока неясно.
Источник: Windows Report