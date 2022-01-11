Windows 11 не совместима со старыми процессорами, но способна работать с дискетами

Пользователь Reddit рассказал, что в Windows 11 реализована поддержка дисководов для 5,25-дюймовых дискет.

Первые флоппи-диски, изобретённые IBM, были 8-дюймовыми. В 1976 году появились 5,25-дюймовые дискеты. Реддитор показал, как вставляет такой диск в дисковод и получает доступ к фото, которые на нём хранятся. Мало того, что File Explorer из Windows 11 может распознать диск, он ещё и довольно быстро получает доступ к данным. Может ли кому-то пригодиться такое? Пока неясно.