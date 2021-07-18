Windows 11 получит тёмную тему по умолчанию

У пользователей, впрочем, будет возможность переключиться на светлый режим. Сообщается, что тёмная тема Windows 11 будет активирована автоматически при настройке нового устройства или при установке операционной системы. Microsoft подтвердила, что планирует принудительно включить тёмный режим «во всех коммерческих сборках Windows 11» для поддержки удалённой работы. Компания считает, что это позволит глазам пользователей отдохнуть.

Microsoft также рассказала, что потребительские версии Windows 11 будут продолжать поставляться со светлым режимом по умолчанию.

Напомним, Windows 11 должна официально выйти в октябре 2021 года.